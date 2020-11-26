Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение закона о персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20", - сказали в суде.

Мировой участок Таганского района 13 февраля 2020 года постановил признать Twitter и Facebook виновными по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить обеим компаниям административный штраф в размере 4 млн рублей. Требования об отчете о локализации в РФ баз персональных данных российских пользователей Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство не получило конкретного ответа от компаний.

Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.