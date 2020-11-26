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Премьеры России и КНР 2 декабря обсудят экономическое и гуманитарное сотрудничество

По итогам встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, премьеры примут совместное коммюнике

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 декабря проведет встречу в режиме видеоконференции со своим китайским коллегой Ли Кэцяном. Об этом сообщила в четверг пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной областях, активизации научно-образовательных и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в формате регулярных встреч глав правительств России и Китая. По его итогам премьеры примут совместное коммюнике.

Это будет первая беседа в режиме видеоконференции Мишустина, ставшего премьер-министром в январе этого года, и Ли Кэцяна. Предыдущая, 24-я регулярная встреча глав правительств РФ и Китая, состоялась в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года, российский кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев.

Механизм регулярных встреч глав правительств действует с 1996 года, он организует и контролирует развитие двустороннего сотрудничества во всех основных сферах практического взаимодействия.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай
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