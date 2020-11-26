Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,51 рубля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,07%, до отметки 75,51 рубля, курс евро прибавил 0,11% и достиг уровня 90,1475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:25 мск, рубль укреплялся по отношению к доллару и евро. Так, доллар торговался по 75,4225 рубля (-0,19%), а евро - по 89,9775 рубля (-0,08%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,22% и достигал 3141,43 пункта, а индекс РТС - на 0,63%, до 1310,04 пункта.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3149,19 пункта (+0,47%), а РТС - на уровне 1310,22 пункта (+0,64%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,04% - до $48,55 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,11% и торгуется на уровне $45,66 за баррель.