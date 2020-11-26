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Пандемия COVID-19

Мишустин 30 ноября обсудит с коллегами по ШОС борьбу с последствиями пандемии

Главы правительств также планируют обсудить вопросы цифровизации экономик, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчетов в нацвалютах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств планируют обсудить вопросы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, цифровизации экономик государств - членов ШОС, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах", - говорится в сообщении.

Ожидается обмен мнениями о ходе реализации плана мероприятий на 2012-2025 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и о концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. Участники заседания также затронут тематику деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

По итогам заседания предполагается принятие совместного коммюнике.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
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