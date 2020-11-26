Более 500 компаний уже зарегистрировали бизнес в деловом районе города Санья на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 компаний уже зарегистрировали свои центральные офисы и представительства на территории центрального делового района в городе Санья южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщила местная администрация.

Как отмечается на странице мэрии в социальной сети WeChat, еще примерно 120 коммерческих организаций занимаются оформлением документов и вскоре пополнят список предприятий, которые, как ожидается, будут способствовать динамичному развитию города и прилегающих к нему административно-территориальных единиц. Согласно опубликованному информационному материалу, власти Санья планируют активизировать политику по стимулированию бизнеса и привлечению инвесторов, предусматривающую целый ряд льгот.

Правительство региона рассчитывает, что программа Хайнаньского порта свободной торговли позволит реализовать целый ряд инновационных проектов и укрепить научно-техническую базу, от которой зависит стабильность экономического развития в долгосрочной перспективе.

Около 10 компаний, разместившихся в Санья, входят в список 500 самых конкурентных предприятий мира. Предполагается, что благодаря им город постепенно сможет превратиться в один из ключевых региональных экономических центров. Как следует из опубликованных данных, в 2020 году инвестиции в основной капитал центрального делового района должны превысить 6,8 млрд юаней (более 1$ млрд). Значительная часть этих средств используется для развития новых отраслевых направлений, в том числе сферы финансовых и современных коммерческих услуг.

"Мы планируем оказывать участникам рынка интенсивную поддержку, <...> будем активно содействовать усилению роли платформ, предоставляющих услуги в сфере финансов, инвестиций и консалтинга", - пообещало управление, курирующее вопросы развития центрального делового района Санья.

Деловой центр Санья играет важную роль в формировании на Хайнане зоны и порта свободной торговли. На его территории находятся компании, осуществляющие деятельность в финансовой сфере, специализирующиеся на предоставлении широкого перечня коммерческих услуг, на организации первоклассных международных круизных туров. Площадь застройки в этом районе превышает 5 кв. км.