Брокеры в России привлекли за III квартал рекордные 1,6 млн клиентов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Брокеры за III квартал 2020 года привлекли 1,6 млн новых клиентов - физических лиц, что стало рекордным квартальным ростом. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

Общее число частных инвесторов превысило 7,6 млн человек, более половины из которых открыли счета в 2020 году. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают банки с брокерской лицензией.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 2,9 млн, из них 525 тыс. было открыто только за III квартал.

Стоимость активов на ИИС выросла на 39,6 млрд руб. и достигла 285,5 млрд руб. На брокерских счетах находятся активы на общую сумму 12,7 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. прибавилось только за последний квартал, отметил регулятор.

Для доверительных управляющих III квартал стал лучшим с начала года. Стоимость активов на доверительном управлении за этот период выросла на 9,1%, превысив 1,4 трлн руб. К управляющим пришло 79,3 тыс. новых клиентов, причем все они - физические лица. Общее число клиентов составило почти 480 тыс., указал ЦБ РФ.