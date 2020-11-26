Путин поручил улучшить обеспечение прав залогодержателей при уголовном судопроизводстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав залогодержателей при осуществлении уголовного судопроизводства. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами правления РСПП.

"Правительству РФ рассмотреть совместно с Банком России, Верховным судом и Генеральной прокуратурой вопрос об обеспечении прав залогодержателей при осуществлении уголовного судопроизводства и при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 1 марта 2021 года.