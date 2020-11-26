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Путин поручил расширить использование операционной системы "Аврора" с 2022 года

Речь, в частности, идет о применении ОС в медицинских учреждениях и школах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения, как с 2022 года расширить использование отечественной операционной системы "Аврора", в том числе в медицинских учреждениях и школах. Соответствующее поручение дано по итогам встречи президента с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Ростелеком" представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля в четверг.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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