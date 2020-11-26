В Думе не поддержали законопроекты о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в четверг рекомендовал нижней палате отклонить законопроекты депутатов ЛДПР и "Справедливой России", предусматривающие повышенную фиксированную выплату к пенсии граждан старше 75 лет.

Документами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100 процентов (сейчас 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет. Правительство РФ ранее не поддержало обе инициативы.

По мнению кабмина, пояснительные записки к законопроектам не содержат достаточных обоснований предлагаемых изменений. Кроме того, их принятие повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки. Например, компенсаций лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет, указывается в правительственном заключении. Кабмин также ссылается на необходимость дополнительных расходов федерального бюджета в случае принятия документов.