Путин поручил проработать гарантии неизменности налоговых условий по специнвестконтрактам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о гарантиях неизменности налоговых условий при реализации проектов в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК). Как сообщает в четверг официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Проработать вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, направленных на обеспечение неизменности налоговых условий при реализации инвестиционных проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений и специальных инвестиционных контрактов", - говорится в перечне поручений.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.