МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 15 декабря ждет доклад о создании венчурного Фонда фондов.

"Правительству РФ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжить работу по созданию специализированного инвестиционного фонда ("Фонда фондов"), деятельность которого будет направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты", - говорится в поручениях главы государства. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

В нем отмечается, что докладывать о фонде после 15 декабря нужно будет ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

Они же будут отвечать за рассмотрение "вопроса о создании механизма, обеспечивающего обсуждение с представителями предпринимательского сообщества проектов федеральных законов, которыми предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах". По этой теме Путин также дал срок на подготовку доклада до 15 декабря.

Тема создания Фонда фондов обсуждалась на встрече главы государства с членами правления РСПП 21 октября. Как сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов, правительство планирует запустить венчурный Фонд фондов до конца года. На это заложено 10 млрд рублей в 2020 году и еще 4 млрд рублей в 2021 году. По словам Белоусова, предполагается, что капитал фонда будет создан из расчета 50 на 50: сначала его финансирует правительство, а потом будет вкладываться частный бизнес.

Путин отмечал, что право выбора инвестиционных проектов для Фонда фондов должно быть закреплено за бизнесом, так как он несет основные финансовые риски. По его мнению, для государства хорошо то, что оно будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а за 6%.