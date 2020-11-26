ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России дал пять советов, как избежать мошенничества во время "черной пятницы". В частности, в ЦБ рекомендуют завести отдельную виртуальную карту для покупок и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, говорится в сообщении Главного управления регулятора по Центральному федеральному округу.

В ЦБ отмечают, что ажиотажем вокруг крупнейшей онлайн-распродажи активно пользуются мошенники, создавая фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылая письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам. Например, действуя от имени крупных торговых сетей, мошенники предлагают скидки на электронику, бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья. Ссылка из письма ведет на фишинговый ресурс, где вся платежная информация якобы для "резервирования заказа" становится известна мошенникам, которые зачет списывают со счета деньги.

"Ажиотаж, который умышленно создается продавцами во время онлайн-распродаж, играет на руку кибермошенникам: масса предложений, анонсы скидок, страх упустить выгоду - все это снижает бдительность и так зачастую воспринимающих себя неуязвимыми в виртуальном пространстве покупателей", - отмечает заместитель начальника отдела защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Банке России рекомендуют в первую очередь завести отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, установив лимит трат. Эксперты отмечают, что этот совет можно назвать универсальным, поскольку даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на фишинговом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся ваши основные средства.

Помимо этого, не следует переходить по рекламным ссылкам от неизвестных отправителей, а сами покупки необходимо совершать только на проверенных надежных ресурсах. Также, чтобы не стать жертвой фишингового сайта, в ЦБ рекомендуют установить на все свои гаджеты надежный антивирус с регулярными обновлениями.