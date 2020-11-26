Минфин считает удачным ноябрьское размещение двух траншей евробондов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Размещение двух траншей евробондов в ноябре 2020 года прошло удачно, сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич.

"На наш взгляд, размещение прошло удачно. Это было первое размещение с момента введения антироссийских санкций, и это потребовало дополнительной работы инвесторов с точки зрения комплаенса, с точки зрения контроля за этими ограничениями. Нам было важно протестировать механизм размещения в этих условиях", - отметил он.

По словам Казакевича, инвесторы предъявили хороший спрос на евробонды.

"С юридической точки зрения - мы предложили тем, кто имеет право инвестировать в эти инструменты, кто не ограничен санкциями. Они предъявили неплохой спрос. Мог бы этот спрос быть выше? Возможно, но наверное в первый раз такие условия, и какие-то инвесторы решили стоять в стороне, кто-то не успел завершить какие-то процедуры, внутренние согласования, но тем не менее... выпуск состоялся", - добавил глава департамента.

Ранее ТАСС сообщал, что 12 ноября состоялось размещение российских евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах. Совокупный объем привлеченных средств составляет €2 млрд, что является крупнейшей сделкой Минфина по единовременному привлечению средств в европейской валюте. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, совокупный спрос составил около €2,8 млрд.

Он подчеркнул, что по итогам размещения обоих выпусков более 60% удовлетворенных заявок пришлись на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из России. Инвесторы и финансовая инфраструктура США не участвовали в сделке по размещению российских евробондов.

Минфин планировал разместить евробонды, номинированные в евро, на семь лет со ставкой 1,125%, на 12 лет - 1,85%. Финальный ориентир доходности был изменен на 1,85% для евробондов со сроком погашения через 12 лет и 1,125% со сроком погашения через семь лет.