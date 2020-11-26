Путин поручил подключить РСПП к работе координационного совета по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в деятельности правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 декабря, указано в поручении.

На встрече Путина с руководством РСПП 21 октября соответствующий вопрос поднял глава "Фосагро" Андрей Гурьев, возглавляющий координационный штаб РСПП по противодействию коронавирусу. Бизнесмен попросил президента о включении его в аналогичный правительственный совет, чтобы обеспечить координацию действий в этой сфере.