{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Путин поручил подключить РСПП к работе координационного совета по борьбе с COVID-19

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в деятельности правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 декабря, указано в поручении.

На встрече Путина с руководством РСПП 21 октября соответствующий вопрос поднял глава "Фосагро" Андрей Гурьев, возглавляющий координационный штаб РСПП по противодействию коронавирусу. Бизнесмен попросил президента о включении его в аналогичный правительственный совет, чтобы обеспечить координацию действий в этой сфере.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Путин поддержал продление программы развития фармацевтической индустрии в России
Президент также отметил, что институты развития надо привлекать к поддержке высокотехнологичных фармпроизводств
Читать полностью