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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей

Объем валюты, проданной с расчетами 24 ноября, составлял ту же сумму

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 25 ноября на сумму 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной с расчетами 24 ноября, составлял 6,5 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 512,8 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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