Путин поручил подготовить механизм долгосрочного тарифообразования естественных монополий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта будущего года проработать концепцию по внедрению тарифообразования на долгосрочный период для естественных монополий. Об этом говорится в тексте поручений президента по итогам встречи с членами правления Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшейся 21 октября.

"Разработать и утвердить концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период. Срок - 1 марта 2021 г.", - говорится в тексте поручений, опубликованных на официальном сайте президента.

К регулируемым видам относится деятельность, осуществляемая субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ осуществляется регулирование цен и тарифов.