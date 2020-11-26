Госсовет Татарстана принял бюджет на 2021 год с дефицитом в 7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом одобрили бюджет республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с дефицитом в следующем году на уровне 7 млрд рублей, или 2,5% от доходов, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента. За законопроект проголосовали большинство присутствующих на заседании депутатов.

Бюджет республики на 2021 год по доходам определяется в размере 274,6 млрд рублей, по расходам - 281,6 млрд рублей. По сравнению с бюджетом Татарстана, принятом в первом чтении, доходы выросли на 2,2%, расходы - на 3,7%, дефицит - более чем в два раза.

Прогнозируемый объем доходов на 2022 и 2023 годы составляет 279,7 млрд и 282,8 млрд соответственно, объем расходов - 285,8 млрд и 288,9 млрд, дефицит - 6 млрд и 6,1 млрд рублей.

В прогнозе по доходам на 2021 год использована цена на нефть в $43,3 за баррель, курс доллара в 70,8 рублей, инфляция в 4,0%. В течение трех лет растет уровень первоочередных, социально значимых и текущих расходов. В плановом бюджете на 2021 год они составят около 77% от общего объема расходов.

Согласно измененному бюджету Татарстана на 2020 год, планируемые доходы бюджета составляют 274,4 млрд рублей, расходы - 310,5 млрд рублей. В принятом бюджете на 2020 год дефицит составлял 3,1 млрд рублей. Позже он вырос более чем в 11 раз - до 36,1 млрд рублей.