Путин по видеосвязи участвует в открытии цеха производства компонентов лекарств в Братске

НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового производства компонентов лекарств в Братске Иркутской области. В цехе, который запускает компания "Братскхимсинтез" (входит в ГК "Фармасинтез"), будут производиться компоненты препаратов против туберкулеза, гепатита и онкологических заболеваний.

Группа компаний "Фармасинтез" работает на рынке лекарственных средств с 1997 года. Занимается разработкой и производством препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита. На заводах группы компаний, расположенных в Иркутске, Братске, Тюмени, Уссурийске, Санкт-Петербурге, выпускается свыше 170 наименований лекарств в виде капсул, таблеток, гранул и других форм. Объем производства - более 70 млн упаковок в год.

Входящее в группу компаний предприятие "Братскхимсинтез" производит 45 разновидностей активных фармацевтических субстанций, которые применяются при изготовлении препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита, онкологических заболеваний. Производственную площадку в Братске "Фрамасинтез" развивает с 2014 года, в нее вложено порядка 1,3 млрд рублей.