Молодые фермеры в Смоленской области получат выплату в размере 250 тыс. рублей в 2021 году

ТАСС, 26 ноября. Смоленская областная Дума в четверг на очередном заседании приняла закон, разработанный по инициативе губернатора Алексея Островского, устанавливающий единовременную выплату 250 тыс. рублей молодым специалистам при трудоустройстве в сельхозорганизации региона. Эту меру соцподдержки начнут предоставлять с 2021 года.

"Предлагается установить единовременное областное государственное пособие молодым специалистам, являющимися гражданами РФ, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, расположенных на территории Смоленской области, в размере 250 000 рублей на каждого", - сказал на заседании председатель комитета облдумы по вопросам агропромышленного комплекса Алексей Павлов.

Законопроект поддержали большинством голосов и принят в качестве закона. Его реализация, по данным пресс-службы облдумы, начнется с 2021 года, на эти цели предусмотрено около 3,5 млн рублей.

Получить единовременное пособие при трудоустройстве смогут выпускники вузов, техникумов и колледжей. "Законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Островского. Ожидается, что такая мера поддержки, как предоставление им единовременного пособия, позволит снизить нехватку рабочих кадров в организациях ветеринарии и на предприятиях агропромышленного комплекса", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.