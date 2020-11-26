Кабмин внес в Думу законопроект о маркировке транспорта при перевозке опасных отходов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в четверг в Госдуму законопроект о введении маркировки транспортных средств, которые перевозят отходы, в зависимости от класса опасности груза. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления". Как отмечают авторы инициативы, новые нормы урегулируют в полном объеме перевозку отходов всех классов опасности с учетом транспортного законодательства и особенностей законодательства в области обращения с отходами, что "поспособствует гармонизации законодательства в указанных сферах".

В частности, кабмин предлагает уточнить термин "транспортирование отходов" и прописать все виды транспорта, которые могут осуществлять такую перевозку. Законопроект предлагает установить, что перевозка отходов осуществляется при соблюдении нескольких условий: наличии паспорта отходов и документации для транспортирования и передачи отходов, с указанием их количества, цели и места назначения, соблюдении требований безопасности на транспортных средствах, а также оснащении транспортных средств, контейнеров и цистерн отличительными знаками, соответствующими определенному классу опасности отходов.

"Разработка отличительных знаков и порядка их применения поручается федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин предлагает ввести маркировку транспортного средства, которое перевозит отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если отходы обладают свойствами опасного груза, то дополнительно на транспортное средство наносится маркировка, относящаяся к опасным грузам и соответствующая требованиям указанного ГОСТа, правилам маркировки опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, а также типовым правилам ООН по перевозке опасных грузов.

"Двойная маркировка будет представлять информацию о транспортной безопасности и экологической безопасности перевозимого груза, что в свою очередь повысит эффективность контрольно-надзорных мероприятий, проводимых органами Росприроднадзора и Ространснадзора", - отмечают авторы инициативы.