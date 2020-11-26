Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей", - сказал премьер.

Он сообщил также о выделении 1 млрд рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.