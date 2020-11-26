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Мишустин заявил, что создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено

Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", отметил премьер

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", чтобы их владельцы могли защитить свои права, а создание теневых схем было затруднено. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет, - отметил премьер, говоря о криптовалютах. - Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено".

Одно из решений, которое будет обсуждаться кабинетом министров, касается регулирования криптовалют, отметил он.

"Внесем ряд изменений в налоговый кодекс, - сообщил премьер. - Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде".

Теги
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