Мишустин заявил, что создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", чтобы их владельцы могли защитить свои права, а создание теневых схем было затруднено. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет, - отметил премьер, говоря о криптовалютах. - Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено".

Одно из решений, которое будет обсуждаться кабинетом министров, касается регулирования криптовалют, отметил он.

"Внесем ряд изменений в налоговый кодекс, - сообщил премьер. - Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде".