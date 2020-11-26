Путин поддержал продление программы развития фармацевтической индустрии в России

НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым продлить программу развития фармацевтической индустрии в РФ.

"Нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - указал глава государства в четверг на церемонии открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "Братскхимсинтез". Путин вышел на связь с Братском по видеоконференции.

"Конечно, нам нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030 года, это надо сделать", - поддержал Путин предложение представителя предприятия.

Институты развития

Власти РФ будут нацеливать институты развития на поддержку высокотехнологичных фармацевтических производств, заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что развитие в стране высокотехнологичных фармацевтических производств обеспечивает новые рабочие места, спрос на перспективные технологии, поддерживает разработки отечественных исследовательских команд, а также укрепляет экспортные позиции страны и создает точки роста в регионах.

"Мы будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что программа развития фармпромышленности действует в России много лет, она работает достаточно эффективно и оказывает необходимую поддержку предприятиям отрасли. "Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами, создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - жизненно важный для страны комплекс", - убежден российский лидер.

Путин обратил особое внимание на то, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда имеет жизненно важное значение для страны, тем более сейчас, в период пандемии. "Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных и эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний. Эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день", - добавил он.

Кроме того, указал глава государства, новое предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств и повышение их доступности для граждан.