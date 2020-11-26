Правительство планирует в 2021 году повысить утилизационный сбор на автомобили

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Правительство планирует с 1 января в 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику, сообщил ТАСС источник, знакомый с обсуждением вопроса.

"Власти планируют повысить утильсбор в 2021 году", - отметил он.

По информации издания "Коммерсантъ" речь идет об изменении ставок без корректировки коэффициентов. В целом повышение составит около 30%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить уровень барьера для импорта, учтя в нем девальвацию рубля.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Так, для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

До пандемии коронавируса глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что утилизационный сбор на автомобили будет вновь индексирован в 2021 году или 2022 году.

Утилизационный сбор введен в 2012 г. одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимость от локализации производства.