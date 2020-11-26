Бюджет Дагестана на 2021 год предусматривает более 84% расходов на социальные нужды

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Дагестана в четверг принял в первом чтении проект бюджета на 2021 год, более 84% расходов которого предусмотрены на социальные нужды.

"Параметры бюджета на 2021 год, как и прежде, определяют его как социально-ориентированный. Приоритет в расходах направлен на образование, здравоохранение, заработные платы. Это более 84% расходов (в 2020 году - более 78%)", - сообщил на заседании парламента председатель комитета по бюджету, финансам и налогам парламента Дагестана Сейфулах Исаков.

По его словам, несмотря на социальную ориентированность, в бюджете есть ряд недостатков, которые необходимо устранить ко второму чтению.

"В бюджете не предусмотрены средства на закупку машин скорой помощи, хотя республика в них нуждается, а средства на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан заложены на уровне текущего года (более 1 млрд рублей), что мало, по данным Министерства здравоохранения Дагестана", - отметил Исаков.

По словам руководителя Счетной палаты Дагестана Билала Джахбарова, расчетная потребность льготной категории граждан в лекарственном обеспечении составляет более 1,7 млрд рублей, тогда как в бюджете заложено 1,080 млрд рублей.

Мало средств, по его словам, заложено и на капитальный ремонт объектов здравоохранения, всего 382 млн рублей, что составляет 36% от потребности республики, а также на обеспечение жильем детей сирот (282 млн рублей для 340 детей-сирот, тогда как в очереди на получение жилья более 3 тысяч человек).

Глава Счетной палаты республики также предложил ко второму чтению бюджета изыскать и заложить в резервный фонд республики не менее 3 млрд рублей на случай новых ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса и преодоление последствий COVID-19.

Доходы бюджета Дагестана на 2021 год запланированы в размере 134,1 млрд рублей (в 2020 году - 138,5 млрд рублей), расходы - 137,3 млрд рублей (в 2020 году - 138,5 млрд рублей), дефицит - 3,2 млрд рублей (в 2020 году был принят бездефицитный бюджет).