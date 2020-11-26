Энергоснабжение Владивостока вернется на постоянную схему в течение двух месяцев

ТАСС, 26 ноября. Возвращение энергоснабжения Владивостока, нарушенного из-за циклона, на постоянную схему займет до двух месяцев. Об этом в четверг сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток. В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сказал он на заседании правительства РФ.

Как отметил Чекунков, в городе продолжаются работы по удалению примерно 1 тыс. тонн льда, намерзшего на ванты моста на остров Русский. "Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа", - уточнил министр.

Ситуация в регионе

В то же время, по словам Чекункова, около 94% пострадавших от непогоды жителей Приморья вновь получили тепло, свет и воду.

"К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварии и подключению к сети еще 9 678 человек, которые остаются без энергоснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах", - сказал он.

Для восстановления поврежденных опор и линий электропередачи на протяжении всей недели в круглосуточном режиме работали аварийные бригады общей численностью 3 тыс. человек и более тысячи единиц техники.

Чтобы защитить регион от угрозы будущих природных катаклизмов, в нем сохранят переброшенный из-за непогоды резерв источников питания и специальной техники.

"На рабочей группе по ликвидации ЧС мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового, более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизни и здоровья людей", - пояснил он.