Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на 2021-2023 годы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли бюджет Подмосковья на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в третьем и окончательном чтении. Проект бюджета был внесен в Мособлдуму губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым 26 октября.

"Представленный проект закона Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов" был принят Московской областной думой за основу 12 ноября. В ходе работы над проектом бюджета от субъектов правозаконодательной инициативы поступили замечания и предложения к нему, а также сформированы поправки. Основные изменения связаны с уточнением параметров по федеральным трансфертам", - сказала в ходе заседания облдумы исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

Она пояснила, что с учетом принятых поправок объем доходов бюджета региона на 2021 год составит более 589,9 млрд рублей, общий объем расходов бюджета - 642,2 млрд рублей, дефицит бюджета - 52,4 млрд рублей.

Бюджет Московской области останется социально ориентированным. Так, в результате внесенных поправок на госпрограмму "Образование Подмосковья" в следующем году будет направлено более 151,3 млрд рублей. На реализацию госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья" в 2021 году планируется направить 117 млрд рублей. Согласно проекту бюджета, на социальную защиту населения в 2021 году предусматривается 94,2 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе Минфина региона, в 2022 году предусмотрено увеличение доходов бюджета региона до 623,3 млрд рублей, в 2023 году - до 669,8 млрд рублей. Расходы бюджета на 2022 год запланированы в размере 679,5 млрд рублей, в 2023 году - 761,6 млрд рублей.

"Налоговые и неналоговые поступления на 2021 год планируются в размере 523,6 млрд рублей. По уточненным прогнозам, налог на прибыль организаций увеличится в 2021 году на 730 млн рублей - до 166,1 млрд рублей, поступления по налогу на доходы физических лиц уменьшатся на 700 млн рублей - до 197,9 млрд рублей. Доходы от приватизации имущества уменьшены в 2021 году на 30 млн рублей - до 18,2 млрд рублей в связи с уточнением рыночной цены объекта", - добавили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (13:12 мск) - добавлена информация по тексту.