Мишустин заявил, что возврат страховых платежей организациям будет упрощен

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В России будет упрощена процедура возврата страховых платежей организациям, проходившим процедуру банкротства. Об этом в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, кабмином подготовлен законопроект, которым предлагается установить порядок возврата платежей, перечисленных в Фонд социального страхования.

"До сих пор их возврат организациям, в отношении которых прекращена процедура банкротства, осуществлялся в судебном порядке. Это был долгий процесс. Теперь все станет проще, быстрее", - сказал Мишустин.

По словам премьера, как только дело о банкротстве будет прекращено и организация продолжит свою деятельность, "она сможет обратиться за возвратом своих платежей или зачесть их в счет уплаты страховых взносов за следующий период". "Это позволит сберечь средства бизнесу, а также снизить административную нагрузку на страхователей и на страховщика", - заключил председатель правительства.