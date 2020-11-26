Минпромторг прогнозирует падение продаж на авторынке РФ в 2020 году на уровне 10%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ прогнозирует по итогам 2020 года падение продаж автомобилей в России на 10%, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Пока могу сказать, что мы можем давать осторожный прогноз на текущий год, что мы видим тенденцию закончить год с показателем минус 10% по рынку и примерно 15-20% снижение по производству", - сказал он.

Таким образом, министерство улучшило свой предыдущий прогноз. До объявления результатов сентября Минпромторг ожидал падения продаж по году на 25-30%.

Министр также напомнил про положительную динамику авторынка в сентябре и октябре (+3,4 и +7% соответственно). "Посмотрим, как мы закончим ноябрь, рассчитываем также и в декабре сохранить эту положительную тенденцию. Если это сохранится, тогда я смогу с большей уверенностью говорить о том, что наша отрасль поступательно восстанавливается, и мы можем давать прогнозы на 2021 г.", - добавил он.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV за январь - октябрь упали на 12,1% в годовом выражении - до 1 млн 189 тыс. шт.