Минпромторг не планирует отказываться от маркировки лекарств

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит необходимости отказываться от маркировки лекарств и считает ее очень важной, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В этом [отказе от маркировки] не то, что нет необходимости, это очень важное и крайне необходимое решение, которое своевременно было принято", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности отказа от маркировки.

Вместе с тем, по словам Мантурова, сейчас примерно 15% аптек и 13% дистрибьюторов все еще не зарегистрированы в системе. "Коллеги все до единого должны быть зарегистрированы в системе и адаптированы к ее работе", - подчеркнул он.

Мантуров отметил, что власти уже видят результаты эффективной работы этой системы, позволяющей обнаружить контрафактные лекарства в аптеках. Так, на прошлой неделе Росздравнадзор выявил факты продажи лекарств из перечня препаратов от COVID-19, которые должны были выдаваться бесплатно. "Это все результаты работы маркировки. В одной аптеке нашли незарегистрированный препарат турецкого производства. Как он попал на территорию нашей страны и каким образом он оказался в аптеке?", - сказал министр.

"Сегодня она [система] носит уведомительный характер, а со следующего июля будет уже разрешительный, ровно так, как это было с июля текущего года (когда обязательной стала маркировка обуви, лекарств и табачной продукции - прим. ТАСС). И мы в онлайн-режиме будем видеть всю картинку - от производства до выхода из оборота либо в аптеку, либо в госпитальный сегмент", - добавил Мантуров.

В РФ с 1 июля 2020 года была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов, однако в октябре на фоне повышенного спроса на лекарства кабмин ввел упрощенный порядок маркировки лекарств. Новый регламент позволяет участникам оборота продолжать операции с лекарствам в случае, если они не получили от системы ответа в течение 15 минут. Также не нужно ждать никаких подтверждений от поставщика лекарств, что могло замедлять движение препаратов: аптеки и медучреждения могут сразу выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия.