Российский самолет МС-21 может быть сертифицирован до конца 2021 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский пассажирский самолет МС-21 может быть сертифицирован до конца 2021 года, изменение ранее планировавшихся сроков сертификации связано с ограничениями других стран на поставку компонентов и перелеты специалистов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы надеемся это [сертификацию] сделать до конца следующего года, исходя из всех тех вызовов, которые мы получили в текущем году. В первую очередь сдвижка вправо связана с тем, что были введены ограничения зарубежными властями в части работы предприятий по поставке компонентов и по ограничениям перелетов специалистов, которые участвовали в испытательных полетах, и в наладке оборудования, которое используется для производства этого самолета", - рассказал министр.

Летные испытания МС-21 идут с мая 2017 года. Изначально производитель МС-21 - корпорация "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) - планировала сертифицировать лайнер в конце 2019 года. Однако в 2018 году на производителя композитного крыла для МС-21 - входящую в ОАК компанию "Аэрокомпозит" - были наложены санкции США, компания лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была отложена на конец 2020 года, а старт поставок "Аэрофлоту" - на начало 2021 года.

Сертификация подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели, без нее невозможны поставки самолета авиакомпаниям. Российский сертификат выдает Росавиация.