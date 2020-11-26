Бюджет Нижегородской области на 2021 год принят в первом чтении

ТАСС, 26 ноября. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на сессии в четверг приняли бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении. Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в 15 млрд рублей, сообщила на сессии министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

"С учетом финансовой помощи из федерального бюджета сложились следующие параметры областного бюджета: доходы в 2021 году [составят] 183,9 млрд рублей, расходы - 198,9 млрд рублей, дефицит - 15 млрд рублей", - отметила Сулима.

Бюджет на 2022 г. прогнозируется с дефицитом в 5,8 млрд рублей: доходная часть составит 184,6 млрд рублей, расходы - 190,4 млрд рублей. Бюджет на 2023 год планируется бездефицитным: доходы и расходы составят 191 млрд рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, бюджет на 2021 год останется социально ориентированным. "В частности, более чем на 20% увеличиваем объем средств на обеспечение лекарствами региональных льготников (до 1,9 млрд рублей), продолжаем реализацию программ капитального ремонта школ и больниц, на которые в 2021 году планируется выделить более 750 млн рублей", - цитирует Никитина пресс-служба заксобрания региона.

Глава региона подчеркнул, что на бюджет сформирован с учетом празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году. В рамках подготовки к юбилейной дате будет проведена реставрация объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств, будет построен современный образовательный комплекс, а также транспортная развязка на улице Циолковского.

Доходы бюджета Нижегородской области на 2020 год с учетом изменений составляют 209,6 млрд, расходы - 231,9 млрд, дефицит - 22,3 млрд рублей.