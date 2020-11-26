Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование организаций инвалидов из допдоходов

МОСКВА, 26 ноября /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов федерального бюджета рассмотреть вопросы об увеличении бюджетных ассигнований на финансирование приоритетных социально значимых направлений, в частности, об увеличении государственной поддержки общероссийских общественных организаций инвалидов. Об этом говорится в тексте постановления нижней палаты парламента о принятии бюджета в третьем чтении.

Госдума рекомендует правительству осуществлять мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году и рассмотреть вопрос о "сохранении объема дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ на уровне не ниже уровня 2020 года". Также камбину рекомендуют обеспечить "завершение и своевременный ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности) в сроки, установленные Федеральной адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Мониторинг, по мнению депутатов, потребуется и для использования "выделенных бюджетных ассигнований федерального бюджета на субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи", а в случае необходимости следует "рассмотреть вопрос об увеличении или о перераспределении между бюджетами субъектов РФ ассигнований на эти цели в целях финансового обеспечения экстренных вылетов для эвакуации больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

По итогам исполнения бюджетов в 2020 году Госдума рекомендует правительству рассмотреть вопрос о расширении программы индивидуальных планов развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития на субъекты РФ, в которых произошло существенное ухудшение социально-экономической ситуации (снижение финансовой устойчивости) и с наиболее неблагоприятной демографической ситуацией.

Кроме того, депутаты рекомендуют правительству РФ в рамках инициативы "Здравоохранение, устойчивое к эпидемиологическим угрозам" Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, продолжить модернизацию инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительство, оснащение или переоснащение медицинских центров в субъектах РФ, капремонту и строительство стационаров инфекционного профиля, предусмотрев, в частности, завершение строительства областной инфекционной больницы в городе Саратове в 2021 году и строительство инфекционной больницы в городе Новосибирске.