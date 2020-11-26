В Кремле не знают, как долго россиянам придется экономить из-за кризиса на фоне пандемии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. У Кремля нет понимания, как долго отдельным группам россиян придется жить в режиме экономии из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отдельные исследования, которые говорят о снижении уровня жизни россиян на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия", - пояснил он. Песков добавил, что "сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации", которая поможет замедлить и в перспективе предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

При этом пресс-секретарь президента признал очевидным, что у определенных групп людей сократились доходы. Однако, заметил он, не в компетенции Кремля советовать гражданам, что делать в такой ситуации. "Есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля нужно делать", - считает Песков.

"Чтобы это долго не длилось работают президент и правительство, чтобы минимизировать имеющиеся негативные последствия кризиса, вызванного пандемией. Над этим сейчас думают все главы государств и все правительства мира", - заверил он.

Пескова также попросили прокомментировать опубликованное в газете "Коммерсантъ" исследование о росте продаж хлеба, где эта тенденция увязывается со снижением доходов россиян, Он усомнился в уместности подобных заключений. "Не знаю, насколько справедлив такой вывод, и насколько это взаимосвязано. Тут судить специалистам, но я бы подверг сомнению правомерность таких логических цепочек", - сказал представитель Кремля.