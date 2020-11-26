Госдума приняла закон о бюджете Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы.

Общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году составит 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей. Основным источником доходов являются страховые взносы на обязательное медицинское страхование, на долю которых приходится в 2021 году 88,3%, в 2022 году - 88,8%, в 2023 году - 89,3%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2021 год в сумме 2,237 трлн рублей, на 2022 год - 2,359 трлн рублей, на 2023 год - 2,499 трлн рублей.

Расчет показателей бюджета фонда произведен на численность граждан, застрахованных по ОМС, по состоянию на 1 января 2020 года в количестве 145,5 млн человек, в том числе работающего населения - 65,1 млн человек, неработающего населения - 80,4 млн человек.

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2021 год в размере 293,1 млрд рублей, на 2022 год - 293,5 млрд рублей, на 2023 год - 295,5 млрд рублей. В бюджет фонда предоставляются традиционные виды трансфертов: на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на оплату родового сертификата.

Расходы фонда

Планирование расходов бюджета ФОМС осуществляется в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Оценка расходов бюджета фонда произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2021 год в сумме 2,545 трлн рублей, на 2022 год - 2,658 трлн рублей, на 2023 год - 2,798 трлн рублей.

В структуре расходов бюджета фонда на долю субвенций приходится около 89,4%. В бюджете предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ: на 2021 год - 2,276 трлн рублей, на 2022 год - 2,384 трлн рублей, на 2023 год - 2,519 трлн рублей.

По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 51,4 млрд рублей (или 2,3%), в 2022 году - 107,6 млрд рублей (4,7%), в 2023 году - 134,6 млрд рублей (5,6%).

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда планируются обособленные целевые средства на 2021 год в сумме 109,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - по 108,2 млрд рублей ежегодно. В рамках демографической политики в 2021-2023 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Фонда социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2021 году - 13,3 млрд рублей, в 2022 году - 12,9 млрд рублей, в 2023 году - 12,2 млрд рублей с учетом прогнозного уровня рождаемости.

Стоимость родового сертификата предусматривается в размере 12 тыс. рублей.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении документа поправкам, основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда также является использование (перераспределение) средств нормированного страхового запаса Фонда, зарезервированных в пределах бюджетных ассигнований, - в частности, на финансирование профобразования медработников федеральных медицинских организаций по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медоборудования, за счет средств от применения Фондом к федеральным медорганизациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи и средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц.

В 2021 году ФОМС может направлять средства нормированного страхового запаса фонда на финансовое обеспечение предоставления застрахованным по базовой программе ОМС лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными клиниками. На реализацию решений правительства РФ для финансового обеспечения оказания гражданам медицинской помощи в федеральных клиниках по ОМС без внесения изменений в бюджетную роспись фонда может быть выделено не более 450 млн рублей.

Также без внесения поправок в бюджет фонда предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию решений президента и правительства РФ по финансированию модернизации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и организацию ее информационного взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) - в размере 1,8 млрд рублей.