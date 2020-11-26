Более 500 млн рублей направили в Тверской области на льготные займы МСП в период пандемии

ТАСС, 26 ноября. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области в 2020 году получили льготные займы из регионального Фонда содействия кредитованию МСП на сумму более 500 млн рублей. Все ставки в фонде в период пандемии были снижены и составили около 4,25% годовых, что почти в 3,7 раза ниже, чем в коммерческих банках, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 млн рублей. <...> В период распространения коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда содействия кредитованию МСП составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Возможностью льготного кредитования воспользовались около 300 малых и средних предприятий, средства направлены на закупку нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение ранее взятых кредитов. "Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

По данным пресс-службы, самым популярным видом стал займ "Приоритет+", который выдается на срок до двух лет под 3% годовых на развитие производства, экспорта, сельского хозяйства, туризма. Кредит предоставляется по всем видам женского предпринимательства, а также бизнесменам в возрасте до 30 лет. Всего в Фонде содействия кредитованию МСП действуют шесть программ льготных займов.

Как сообщалось ранее, предприятия и организации Тверской области с начала пандемии в качестве господдержки по различным направлениям получили свыше 8,2 млрд рублей. Это позволило сохранить стабильную ситуацию на рынке труда и не допустить роста безработицы в регионе. С апреля помощь оказана более чем 30 тыс. субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности. По данным на начало октября, объем льготного кредитования МСП в регионе на 89% превысил показателей того же периода 2019 года, а востребованность займов выросла на 60%.