Власти Москвы заявили о досрочном выполнении годового плана по строительству жилья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 3,7 млн кв. м жилой недвижимости построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала года, что превышает годовой план на 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения строительной деятельности, в столице досрочно не просто выполнен, но и перевыполнен годовой план ввода жилой недвижимости. При плановых показателях 3,6 млн кв. м к настоящему времени уже достигнут показатель в 3,73 млн кв. м", - сказал Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что таких показателей, в том числе, позволили добиться меры поддержки застройщиков, а также стабильная работа по реализации городских программ в сфере жилого строительства. "Стоит отметить, что общий объем ввода недвижимости с начала года составил 8,2 млн кв. м при годовом плане 8,5 млн "квадратов". Нет никаких сомнений, что он будет выполнен, - это показывает не только инвестиционную привлекательность рынка недвижимости Москвы, но и запас прочности всего московского Стройкомплекса", - заявил Бочкарев.