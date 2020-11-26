Минпромторг: компании будут сами выпускать сырье для стратегически важных лекарств

БРАТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Российские предприятия намерены освоить весь цикл производства стратегически значимых лекарств, выпуская в том числе и сырье для них, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии открытия нового цеха на заводе "Братскхимсинтез" группы компаний "Фармасинтез" с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, на новые проекты в сфере производства лекарств за последние три года вложено 4 млрд рублей бюджетных средств и 5 млрд рублей собственных средств компаний.

"Сейчас перед нами стоит задача освоить полный цикл производства по 215 стратегически значимым препаратам из нового перечня, который недавно утвержден правительством. Из них больше половины субстанций мы уже производим", - сказал он.

Мантуров добавил, что почти 50% жизненно важных лекарственных препаратов полностью обеспечены российским сырьем, которое выпускают более 40 российских предприятий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, в 2021-2023 годах планируется выделить 11,4 млрд рублей на проведение конкурсов по предоставлению компаниям субсидий на разработку технологий и организацию производства конкурентоспособных лекарств, в том числе сырья.

Конкурсы будут проводиться по технологическим направлениям, определяемым специальной межведомственной комиссией.