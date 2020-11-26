На модернизацию Сергачского сахарного завода направят 2 млрд рублей

ТАСС, 26 ноября. Около 2 млрд рублей до 2025 года направят на модернизацию Сергачского сахарного завода, единственного предприятия подобного направления в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"Объем инвестиций по проекту модернизации предприятия до 2025 года составит около 2 млрд рублей, из них 30% - собственные средства предприятия, 70% - заемные. На обновленном производстве будет создано более 500 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В рамках проекта планируется заменить основную часть производственного оборудования, что позволит увеличить объем выпуска сахара за сезон вдвое - с 43 тыс. до 86 тыс. т. По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игоря Норенкова, благодаря модернизации мощность по переработке сахарной свеклы вырастет с 3 тыс. до 4 тыс. т в сутки.

"Сергачский сахарный завод - важное градообразующее предприятие, которое занимается переработкой сахарной свеклы уже более 50 лет. Это единственный производитель сахара в регионе. Реализация этого инвестпроекта внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, а также поспособствует появлению новых рабочих мест", - цитирует Норенкова пресс-служба.

В пятницу депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционное соглашение правительства региона с АО "Сергачский сахарный завод". Предприятию будет предоставлена льгота по налогу на имущество, она составит 9,1 млн рублей.

Сергачский сахарный завод является единственным предприятием подобного рода в Нижегородской области и самым северным заводом по производству сахара в России.