Магаданская область в 2021 году получит 12 млрд рублей на ремонт дорог

ТАСС, 26 ноября. Магаданская область в 2021 году получит на ремонт и строительство дорог 12 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Колымы Сергей Носов в прямом эфире медиапроекта "Регионы о главном" Экспертного института социальных исследований.

"На федеральные и областные дороги, включая муниципальные, мы в следующем году должны освоить 12 млрд рублей. Эта цифра, которой раньше никогда не было на Колыме. Все необходимые объемы будут законтрактированы не в июле, не в августе, [а] в декабре-январе, это ближайшие месяцы, что позволит нам работать, готовиться к работам уже в первом квартале", - сказал Носов.

Он отметил, что по итогам инвентаризации дорог на Колыме, которая проходила в последние годы, состояние лишь 17% признано нормативным.

Магаданская агломерация с 2019 года входит в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. До 2024 года на Колыме отремонтируют по нацпроекту 34,5 км городских дорог. В 2020 году Магаданская область получила из федерального бюджета по нацпроекту 120 млн рублей.