Госдума разрешила хранить агрохимикаты в спецхранилищах на территории морских портов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о возможности хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов.

В Водном кодексе теперь будет прописано, что в границах водоохранных зон запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов, "за исключением агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос".

В то же время "допускается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов".

При этом строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускается при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня включается проектная документация специализированных хранилищ агрохимикатов, "если такие хранилища планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос".