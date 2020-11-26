Госдума приняла закон об упрощении порядка регулирования малых сельхозкооперативов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об упрощенном порядке регулирования для малых сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Документ был инициирован правительством и вносит поправки в закон "О сельскохозяйственной кооперации". Новые нормы должны коснуться только сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) с малым количеством членов - менее 200. "Данная категория СКПК представляет минимальную угрозу устойчивости финансовых рынков (с точки зрения риск-ориентированного подхода), в отношении таких СКПК может применяться менее жесткий подход к надзору и регулированию", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим в отношении таких кооперативов предлагается применять упрощенный порядок регулирования. В частности, отмечают в кабмине, небольшие СКПК "наиболее соответствуют принципу общности, когда все участники кооператива знают друг друга по причине территориально близкого проживания или реализации одного или нескольких совместных видов деятельности". Эти факторы способствуют тому, что подобные кооперативы способны самостоятельно контролировать риски привлечения или размещения денежных средств среди своих членов.

Кроме того, подчеркивают в кабмине, такие кооперативы "составляют менее 20% рынка СКПК по объемам заемных операций и численности членов и ассоциированных членов, уровень возможных рисков в их среде не окажет заметного влияния на общий рынок некредитных финансовых организаций".