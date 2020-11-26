Минпромторг рассчитывает, что винные ярмарки в России появятся с нового года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что винные ярмарки в РФ появятся с нового года после вступления в силу соответствующего закона. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Положение о винных ярмарках начнут действовать как только будут приняты поправки в закон. Надеюсь, что это произойдет осенью. Соответственно с нового года будут действовать", - сказал он.

8 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу, потребление и рекламу произведенного в ЕАЭС вина на специализированных ярмарках. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также в закон "О рекламе".

Предусматривается, что такие ярмарки будут проводиться не более 14 календарных дней, на них будет осуществляться розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача образцов такой продукции для их дегустации, а 100% торговых мест будет отведено под розничную продажу винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территориях винограда, и (или) безвозмездную раздачу образцов такой продукции для ее дегустации.