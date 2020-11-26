Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании $873 млн по кредиту "дочке" "Открытия" на покупку АГД

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс", следует из картотеки суда.

Сделка по продаже одного из крупнейших алмазодобывающих предприятий в России "Архангельскгеолдобыча" (АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад - 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку. ВТБ выступал кредитором "ОПИ" в сделке по покупке алмазного актива.

В начале июля в ВТБ подчеркивали, что иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком кредиту. Также ВТБ связывает иск с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС.