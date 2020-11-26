Мурманская компания увеличит производство филе рыбы за счет постройки траулера в 2022 году

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. ООО "Мурманфишпродактс" подписала договор с Инжиниринговой компании "РОСТР" на строительство рыболовного траулера к 2022 году и планирует после его постройки вдвое увеличить производство рыбного филе. Об этом в четверг заявил генеральный директор компании "Мурманфишпродактс" Александр Лунцевич на церемонии подписания договора в Мурманске.

"Компания сегодня подписывает договор на строительство траулера. Судно специфично для нашего бассейна, это 35-метровый современный траулер, однако траулер охлаждающий. <…> В нашем холдинге есть фабрика, которая на настоящий момент выпускает 2,5 тыс. тонн филе и удачно продает. Поэтому, имея этот опыт, я думаю, следующим шагом после постройки судна будет увеличение мощности - реконструкция фабрики до 5 тыс. тонн филе", - сказал Лунцевич.

Он уточнил, что компания приняла решение концептуально поменять направленность своего рыболовецкого флота и перейти на другой способ лова - прибрежный, где используются такие суда, как строящийся траулер. Согласно контракту, "Мурманфишпродактс" должна получить готовое судно к июню 2022 года.

Строить траулер будут в городе Новая Ладога под Санкт-Петербургом, где расположены заводские мощности компании "РОСТР". По словам генерального директора компании Захара Сидоренко, предприятие располагает 180-метровым сухим доком, 300-метровым стапельным полем, производственная площадь составляет более 10 тыс. квадратных метров.

"К подписанию этого договора мы подошли с полной подготовленностью и уверенностью в его исполнении. Трудовой коллектив предприятия настроен, готов, он набрал хорошие темпы и ни в коем случае не будет их снижать, только увеличивать для сдачи судна в срок и с должным качеством. Мы и далее планируем развивать тематику строительства рыболовных судов у нас на предприятии. Для этого у нас сформирована полноценная команда: судостроительный завод, инженерный Центр судостроения", - сказал Сидоренко.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что обновление рыболовного флота принципиально важно для региона, особенно для прибрежного рыболовства. "Все, что касается прибрежного лова, это принципиально важно для того, чтобы свежая рыба попадала на российский берег, в данном случае - на берег Мурманской области", - сказал Чибис.