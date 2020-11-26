Расходы на здравоохранение в Волгоградской области увеличены на 2,2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Бюджетное финансирование сферы здравоохранения в Волгоградской области увеличено в 2020 году более чем на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной думы по итогам принятия поправок в бюджет текущего года.

"На 2 млрд 270 млн увеличено финансирование сферы здравоохранения: средства предназначены на обеспечение работы медучреждений, оплату труда, в том числе выплаты стимулирующего характера медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также на предоставление льготных лекарств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще на 253 млн рублей вырастут бюджетные ассигнования на приобретение тепловизоров и бесконтактных термометров для образовательных организаций. "Всего основные параметры областного бюджета на текущий год увеличены на 4 млрд 684 млн рублей. Доходы составляют 119 млрд 580 млн рублей, расходы - 124 млрд 480 млн рублей, дефицит сохраняется в объеме 4,9 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе облдумы.

Корректировка областного бюджета на 2020 год связана с ростом собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 млрд 776 млн рублей и безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 908 млн рублей, а также необходимостью перераспределения расходов по отдельным направлениям.

"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, мы видим, что доходная часть областного бюджета прирастает за счет безвозмездных и собственных налоговых и неналоговых поступлений. Это позволяет нам направлять дополнительные ресурсы на социально значимые статьи", - приводит пресс-служба слова председателя комитета Волгоградской областной думы по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева.

В частности, дополнительно почти 845 млн рублей направляются на меры соцподдержки жителей региона, включая семьи с детьми, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в рамках регионального проекта "Старшее поколение". 205 млн рублей выделены на организацию транспортного обслуживания населения.