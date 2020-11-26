Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" вложили более 36 млрд рублей в развитие производств

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 80 компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва", всего в развитие своих производств они инвестировали более 36 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано около 180 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 79. Резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств на сумму более 36 млрд рублей (с 2006 года - прим. ТАСС) и создали около 7 тыс. рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что предприятия, получившие статус резидента, получают доступ к основным налоговым преференциям: освобождение от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2% вместо обычных 3%. За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 млн рублей.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде: "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".

В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" впервые приняла участие в рейтинге особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year, который ежегодно организует английское издание fDi Magazine одержала победу в шести специальных номинациях: "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

"По итогам III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон, организованного Ассоциацией развития кластеров и технопарков, ОЭЗ "Технополис Москва" занимает первое место", - добавили в пресс-службе.

Мнение резидентов ОЭЗ

Как отметил генеральный директор компании-резидента "Профотек" Олег Рудаков, при выходе на международный рынок с инновационным продуктом важно иметь не только технологические преимущества, но и ценовые.

"Став в 2018 году резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", компания "Профотек" получила налоговые преференции, а также субсидии, которые позволили нам более эффективно развивать международную деятельность. Благодаря профессионализму сотрудников компании и при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы мы планируем активно участвовать в международных проектах внедрения цифровых технологий в энергетике", - сказал Рудаков.

В свою очередь заместитель генерального директора ООО "Европейская Электротехника" Андрей Смирнов добавил, что современная инфраструктура промышленного кластера в Печатниках, удобная логистика и расположение практически в центре Московской городской агломерации, а также концентрация там же подобных высокотехнологичных производств позволят компании получить все преимущества нахождения в "правильном" месте с соответствующей атмосферой и мотивирующим регулированием.

"Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" дает предприятиям возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах. Например, производителям доступна сниженная ставка на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохраненные в бюджете средства планируется рефинансировать на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ", - подчеркнул генеральный директор компании "Хирана +" Василий Шимко.