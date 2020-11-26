Более 229 млн рублей направлено в модернизацию подстанции в Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты компании "Россети ФСК ЕЭС" завершили модернизацию подстанции в поселке Борино в Липецкой области, которая обеспечивает электроэнергией станции трубопроводов "Дружба", "Уренгой - Помары - Ужгород" и тяговые подстанции Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). В проект вложено 229 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Россети ФСК ЕЭС" завершила модернизацию коммутационного оборудования 500 кВ на крупном питающем центре Липецкой области - на открытом распределительном устройстве 500 кВ подстанции "Борино" установлены современные элегазовые выключатели. Это повысит надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе Новолипецкого металлургического комбината, инфраструктурных объектов РЖД, "Газпрома" и "Транснефти". Объем инвестиций в проект составил 229 млн рублей", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, установка нового элегазового оборудования дает возможность ликвидировать "воздушную сеть", то есть стоявшие ранее компрессоры, воздуховоды и сосуды высокого давления, что приведет к существенной экономии.

Как уточняется в сообщении компании, подстанция "Борино" является узловым питающим центром Липецкой области, она участвует в выдаче мощности Нововоронежской атомной электростанции, обеспечивает электроэнергией нефтеперекачивающие и компрессорные станции трубопроводов "Дружба", "Уренгой - Помары - Ужгород", а также тяговые подстанции ЮВЖД.