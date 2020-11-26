X5 Retail Group обсуждает private placement и IPO для ускорения развития цифровых бизнесов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") рассматривает в качестве сценариев привлечения инвесторов в свои цифровые бизнесы и private placement (частное размещение - прим. ТАСС), и IPO. Об этом ТАСС сообщил директор по стратегии X5 Retail Group Владимир Салахутдинов.

"Новая стратегия, которую представили осенью, предполагает быстрое развитие цифровых бизнесов: "Перекресток Впрок", агрегатора экспресс доставки "Около", логистического сервиса для электронной коммерции 5Post. При трансформации компании они выделяются в отдельные бизнесы. Для ускорения их развития мы рассматриваем разные сценарии привлечения в них инвесторов - как через private placement, так и через публичное размещение. Конечно, должны пройти определенные корпоративные процедуры, но мы об этом думаем", - сказал он.

"Маркетплейс "Перекресток Впрок" может стать одним из первых активов для привлечения внешних инвесторов. GMV "Впрока" на горизонте трех лет составит 100 млрд руб., в следующему году ожидаем положительный финансовый результат (выйдет в прибыль)", - добавил Салахутдинов.

По его словам, общее GMV цифровых бизнесов в 2021 году может достичь 60 млрд руб., а общий объем заказов - 25 млн.

Ранее стало известно, что компания обсуждает выделение цифровых сервисов из структуры X5 Retail Group и их IPO на горизонте 2-3 лет.