Около 70% расходов бюджета Ростовской области в 2021 году направят на социальную сферу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области в четверг приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно проекту бюджета, расходы в 2021 году составят 191,1 млрд рублей, в том числе на социальную сферу планируется направить 134 млрд рублей, доходы в 2021 году составят 187,7 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко.

"В рассматриваемом проекте бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы заложены все основные механизмы, при реализации которых областной бюджет будет развиваться по всем направлениям. Первое - это обеспеченность сбалансированности бюджета. Второе - удельный вес расходов на социальную сферу в общем весе расходов <...> на 2021 год составляет 70,3% процента, это выше на 8,7 млрд рублей, чем в предыдущем году. На социальную политику области планируется выделить около 63 млрд рублей, на сферу образования будет направлено более 51 млрд рублей, в том числе власти планируют завершить строительство и реконструкцию 13 школ и 33 детских садов, на сферу здравоохранения планируется выделить 15,5 млрд рублей", - сказал депутат.

Как сообщила заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, "основные задачи бюджетной политики Ростовской области - выполнение социальных обязательств перед гражданами, достижение национальных целей развития, задача дальнейшего развития и улучшение качества жизни жителей Ростовской области". Она уточнила, что в 2021 году доходы бюджета должны составить 187,7 млрд рублей, расходы - 191,1 млрд рублей, дефицит - 3,4 млрд рублей. В 2022 году доходы составят 188,7 млрд рублей, расходы -186,2 млрд рублей, в 2023 году уровень доходов будет 159,7 млрд рублей, расходов - 152,1 млрд рублей.

Также 39,3 млрд рублей планируется направить на инвестиционные расходы, уточнила Федотова. Так, в предстоящем году будет спроектировано, построено и отремонтировано 230 объектов областной и муниципальной собственности, включая автомобильные дороги. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 127 объектов социальной инженерной инфраструктуры планируется направить более 13 млрд рублей. Дорожный фонд Ростовской области составит 18,4 млрд рублей, также на 12% по сравнению с 2020 годом вырастут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

Планируется, что 2 038 детей-сирот будут обеспечены жильем, переселены из аварийного жилого фонда - 1 680 семей. Более 10,4 млрд рублей из бюджета направят на поддержку региональной экономики. "Если посмотреть на проекты бюджетов за последние 5 лет, то мы видим, что доходная и расходная части бюджета увеличиваются - как в первом, так и во втором чтении, основной акцент сделан на росте собственной налоговой базы. <…> Основная тенденция на предстоящий трехлетний период - это баланс между устранением последствий пандемии в экономики области и, в то же время, обеспечение роста экономики на долгосрочный период", - добавил Харченко, комментируя проект документа.

Параметры бюджета

В начале декабря 2019 года депутаты приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Планировалось, что в 2020 году доходы составят 196 млрд рублей, расходы - 204 млрд рублей, дефицит - 8 млрд рублей. В 2021 году доходы составят 192,1 млрд рублей, расходы - 192,6 млрд рублей, а дефицит - 500 млн рублей, планируемые доходы на 2022 год составят 197 млрд рублей, расходы - 190,1 млрд рублей, профицит - 6,9 млрд рублей.